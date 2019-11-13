Спецслужба Узбекистана прокомментировала избиение юноши силовиками

CA-NEWS (UZ) - 12 ноября в социальных сетях появился видеоролик, на котором пограничники применили физическую силу в отношение нескольких жителей приграничного населенного пункта Хосилот Ферганского района.

Как сообщили в пресс-службе пограничных войск СГБ Узбекистана, инцидент был зафиксирован 10 ноября в приграничном населенном пункте Хосилот Ферганского района, передает Kun.uz.

«Возле моста, указанного на видео ролике, нес службу пограничный наряд, в задачи которого согласно статье 39 закона «О Государственной границе Республики Узбекистан» входит осмотр автотранспортных средств, в приграничной территории, в данном случае проезжающих через указанный участок», - сообщили в пресс-службе.

В это время указанный участок на автомашине марки «Нексия-2» пересекали двое местных жителей, которые проигнорировав требования наряда остановиться, на большой скорости скрылись, применив маневр попытки наезда на пограничный наряд.

«Спустя некоторое время вышеуказанные лица, возвращаясь обратно, остановились рядом с пограничниками и начали провоцировать конфликт. Они оскорбили пограничный наряд и призвали собравшихся местных жителей игнорировать законные требования военнослужащих, тем самым совершили правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 196-1 «невыполнение законных требований военнослужащих пограничных войск и противодействие их законной деятельности» Кодекса об административной ответственности», - рассказали в ведомстве.

«Для пресечения противоправных действий, в том числе нарушителей границы и ее режима, оба нарушителя были задержаны с применением физической силы», - отметили в СГБ.

После задержания было выявлено, что у них отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность, а также документы на право вождения автотранспортного средства. В итоге после задержания указанные лица в установленном порядке были переданы в органы внутренних дел для соответствующего процессуального оформления.

«В настоящее время командованием пограничных войск СГБ Республики Узбекистан, совместно с сотрудниками военной прокуратуры проводится служебное разбирательство по данному факту и внесению ясности в правомерность действий пограничного наряда и граждан, по результатам которого будут приняты меры в рамках законодательства», - заключили в силовом ведомстве.