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  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Население Монголии достигнет 4 миллионов к 2030 году, - министр труда

CA-NEWS (MNG) -  По состоянию на конец 2018 года население Монголии составляло 3,2 миллиона человек; увеличение на 61,6 тыс. по сравнению с предыдущим годом.

По словам министра труда и социального обеспечения С.Чинзорига, к 2030 году население Монголии должно достичь четырех миллионов, а к 2045 году - пяти миллионов.

Население в Монголии неуклонно растет; основной демографической тенденцией является быстро растущее молодое поколение. Тем не менее, процент людей в возрасте 65 лет и старше также растет. Ожидается, что число пожилых людей в Монголии увеличится до 12,9 процента от общей численности населения к 2030 году и до 16,3 процента к 2045 году.

Как отражено в прогнозе, предоставление социальных услуг должно стать более эффективным, ориентируясь на целевую группу, пенсии, выделяемые из социального страхования, будут ежегодно повышаться, чтобы не отставать от уровня инфляции, и различия в пенсионных выплатах должны быть устранены с последующим введением слоистая пенсионная система. Кроме того, следует поддерживать занятость молодежи путем сокращения безработицы и бедности и реализации политики по подготовке рабочей силы по требованию. Заработная плата должна быть увеличена для удовлетворения реальной прожиточной заработной платы и снижения групп с более низким доходом путем повышения минимальной заработной платы.

Другие меры включают в себя создание региональных домов престарелых для пожилых людей и реабилитационного центра для детей, подвергшихся насилию, учебный центр для специализированных образовательных организаций, сервисный центр для пожилых людей в городе Улан-Батор, приют для детей с особыми потребностями, исследовательскую больницу по профессиональным заболеваниям, детский лагерь и детский лагерь и центр защиты детей.

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