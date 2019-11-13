РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане нашли останки пропавшей в августе российской туристки

CA-NEWS (TJ) -  Владелец одного из охотничьих хозяйств на востоке Таджикистана обнаружил останки тела 61-летней российской туристки Ирины Третьяковой, которая 13 августа при переходе через мост упала в реку Хингоб и пропала без вести, передает МК.

По словам мужчины, останки находились в 2 км от места падения вдали от населенных пунктов. Там же был найден рюкзак с ее паспортом, банковской карточкой и денежными средствами.

О находке поставлены в известность правоохранительные органы, которые уже назначили проведение ДНК-экспертизы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Консул Узбекистана в Алматы рассказал о предстоящих выборах в парламент
  • Премьер-министр Таджикистана посетил с официальным визитом Кувейт
  • Монголия меняет закон об иммиграции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×