В Таджикистане нашли останки пропавшей в августе российской туристки

CA-NEWS (TJ) - Владелец одного из охотничьих хозяйств на востоке Таджикистана обнаружил останки тела 61-летней российской туристки Ирины Третьяковой, которая 13 августа при переходе через мост упала в реку Хингоб и пропала без вести, передает МК.

По словам мужчины, останки находились в 2 км от места падения вдали от населенных пунктов. Там же был найден рюкзак с ее паспортом, банковской карточкой и денежными средствами.

О находке поставлены в известность правоохранительные органы, которые уже назначили проведение ДНК-экспертизы.