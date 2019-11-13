Президент Узбекистана назначил молодого робототехника заместителем министра инновационного развития

CA-NEWS (UZ) - Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 12 ноября Олимжон Алижонович Туйчиев назначен заместителем министра инновационного развития.

До назначения на эту должность О.А.Туйчиев работал в качестве начальника Управления Министерства инновационного развития и директора специализированной государственной общеобразовательной школы-интерната им. Мирзо Улугбека.

Олимжон Алижонович Туйчиев, 1991 г.р., получил степень бакалавра по специальности инженер машиностроения в Туринском политехническом университете в Ташкенте (2015 г.) и степень магистра в направлении мехатроники в ТПУТ (2017 г.). О.Туйчиев также учился в Университете Хойенхайм в Германии в 2016-2017 гг.

В 2013 году О. Туйчиев был награжден медалью "Шухрат" за достижения в области науки и за популяризацию технических наук среди молодежи, в частности, робототехники, создав первый робот с дистанционным управлением голосом, выполняющим различные задания и понимающий узбекский язык.

В 2017 году Президентом Республики Узбекистан на съезде ОДМ «Камолот» Олимжон Туйчиев был назначен заместителем директора Агентства науки и технологий.