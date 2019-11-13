Бесплатные казахстанские лекарства для онкобольных продаются в аптеках России, - минздрав РК

CA-NEWS (KZ) - Бесплатные казахстанские лекарства продаются в аптеках России. Правоохранительные органы и министерство здравоохранения проведут внеплановую проверку онкоцентров. Об этом рассказала председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Казахстана Людмила Бюрабекова, сообщает inbusiness.kz.

По ее словам, каждый препарат стоит более миллиона тенге (около $2560) за упаковку.

«В настоящее время к нам поступили данные, что за рубежом, в частности в России, продаются наши онкопрепараты, которые закупаются единым дистрибьютором и имеют очень высокую стоимость. Сейчас мы с участием правоохранительных органов будем внепланово проверять онкоцентры, которые получали данные препараты. По итогам проверки все материалы будут переданы в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки», – сказала Бюрабекова.

Она уточнила, что выявили именно два препарата для лечения тяжелого онкозаболевания – меланомы – препарат «Пембролизумаб»/pembrolizumab и Кейтруда / Keytruda торговое наименование и «Дабрафениб» (Dabrafenibum).

«Каждый из них стоит более миллиона тенге за упаковку. Нас проинформировали пациенты, которые создали свою ассоциацию в защиту своих интересов, о том, что на рынке России выявлены наши препараты, причем с печатями казахстанских медорганизаций, так как у нас предусмотрено в правилах наличие штампа «бесплатно», – пояснила она.

Теперь минздрав совместно с правоохранительными органами планирует провести проверку всех онкоцентров страны.

«Если выявим что действительно произошла утечка этих препаратов, то сразу же передадим материалы в генпрокуратуру. Лекарства выдаются бесплатно, это стационарные препараты, не амбулаторные. Они в стационарах применяются, поэтому будет легче посмотреть всего 11 стационаров страны, которые получали этот препарат от единого дистрибьютора», – заключила она.