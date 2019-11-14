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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Кыргызстан ввел временный запрет на ввоз продуктов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  С начала 2019 года зарегистрировано 365 фактов, когда продукция из Узбекистана не отвечала фитосанитарным требованиям ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Отмечается, что в 10 случаях продукция оказывалась зараженной.

«Было установлено, что завезенный из Узбекистана гранат был зараженным. Продукция сопровождалась сертификатом узбекстанского органа по фитосанитарному контролю. При проверке в лаборатории в Оше был выявлен вирус Grapholitha molesta Busck. После этого случая 35 тонн других фруктов не пропустили через КПП», - отметили в Минсельхозе.

Отмечается, что согласно правилам ЕАЭС, в таких случаях может быть введен запрет на ввоз продукции. Министерство сельского хозяйства направило письмо с предупреждением о введении временного запрета в соответствующие органы Узбекистана.

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