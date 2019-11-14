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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Токаев поставил перед CNPC задачу повысить зарплаты казахстанцев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил развитие казахстанско-китайских отношений, отметив вклад «CNPC» в социально-экономическое развитие страны, сообщает пресс-служба президента.

- Компания «CNPC» присутствует как в нефтедобыче, так и в сферах переработки, транспортировки углеводородов. Проекты, которые осуществляет ваша корпорация, играют очень важную роль в экономике Казахстана, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поставил перед руководством «CNPC» ряд задач, связанных с повышением заработной платы казахстанских работников, приведением уровня оплаты труда в соответствие с выплатами иностранным сотрудникам, а также увеличением доли казахстанского содержания в закупках товаров и услуг.

Ван Илинь поблагодарил главу государства за оказываемую поддержку и выразил понимание поставленных перед компанией задач.

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