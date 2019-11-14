В Туркменистане ударники труда сами себе купили подарки от имени президента

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане арендаторам и комбайнерам, выполнившим план по сбору хлопка, власти поручили купить 43-дюймовые телевизоры и принести на Праздник урожая, чтобы потом их вручили им уже от имени президента. Об этом сообщает Радио Азатлык.

Тем, у кого нет возможности купить новый телевизор, сказали, чтобы они принесли свои старые телевизоры упаковав "в блестящую упаковочную бумагу".

Всю неделю перед праздником бюджетные работники были заняты тем, что мыли овощи и фрукты, складывали их в красивые коробки, чтобы в день праздника урожая все это было показано по телевидению. Механизаторам поручили помыть и покрасить царапины на тракторах и грузовых машинах, которые планировалось показать на празднике.

В Туркменистане государственные праздничные церемонии заранее снимают для показа по телевидению.