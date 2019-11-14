В Узбекистане прокурорам разрешили заниматься творчеством во время работы

- Узбекистан, общество
- 9:18, 14 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».
В соответствии с Законом, в связи с совершенствованием деятельности некоторых государственных органов были внесены изменения и дополнения в около 20 актов законодательства, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Согласно изменениям, исходя из особенностей деятельности работников органов прокуратуры, работникам, имеющим стаж работы свыше 20 лет будет предоставляться 15 дней дополнительного отпуска.
Вместе с этим, теперь работникам органов прокуратуры разрешено заниматься научной, педагогической и творческой деятельностью (раньше они могли заниматься научной, преподавательской и творческой деятельностью только в свободное от основной работы время).