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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Улан-Батор в 2020 году примет международные молодежные Зеленые игры

CA-NEWS (MNG) -  Монголия примет первые международные молодежные зеленые игры в 2020 году под эгидой ЮНЕСКО. Этот проект также поддерживается ООН. Организаторы продвигают это мероприятие в кулуарах регионального форума ОСА, который состоялся в эти дни в Бангкоке.

Сообщается, что Игры уже получили официальное одобрение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Другими партнерами Зеленых игр являются правительство Монголии, Монгольская национальная комиссия по делам ЮНЕСКО и Национальный олимпийский комитет Монголии.

С 13 по 19 сентября 2020 года, Зеленые игры будут проходить в Улан-Баторе. При этом отмечается, что запланированное проведение в Монголии VII Международных спортивных игр «Дети Азии» было отменено.

Напомним, что на закрытии VI МСИ «Дети Азии» в 2016 году было объявлено, что впервые Игры выйдут за пределы РФ и пройдут в Монголии. Монголия в 2020 году впервые должны была принять участников Седьмых Международных спортивных игр «Дети Азии». В течение 20 лет Игры являлись брендом республики Якутии. В Якутию они должны были вернуться в 2024 году.

Международные молодежные зеленые игры открыты для всех 195 стран-участниц, входящих в ООН. На этих Играх примут участие спортсмены в возрасте до 18 лет.

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