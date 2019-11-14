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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин России задержан в Казахстане при попытке вывоза рогов сайги

CA-NEWS (KZ) -  Гражданин России задержан «при попытке вывоза рогов сайги» из Казахстана, сообщила Пограничная служба комитета национальной безопасности.

По данным казахстанских властей, в спортивной сумке, находившейся в машине россиянина, нашли 64 пары «свежеспиленных рогов» сайги общим весом около 29 килограммов. Гражданина России после задержания на посту «Аксай» в Западно-Казахстанской области, как сообщается, передали сотрудникам полиции региона.

Узнать в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, заведено ли уголовное дело и избрана ли мера пресечения в отношении задержанного, репортеру Азаттыка не удалось.

В пограничной службе заявили, что примерная стоимость рогов оценена в 242 миллиона тенге (около 620 тысяч долларов). Пограничники сообщают, что «факт подпадает» под статью 339 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами».

Сайгаки находятся под охраной государства в Казахстане. Браконьеры охотятся за рогами самцов, которые используются в традиционной восточной медицине.

До 2020 года на территории Казахстана запрещено любое использование сайгаков, их частей и производных, кроме как для научных целей. Сообщения о незаконной охоте на сайгу, тем не менее, поступают. В этом году в Казахстане при попытке задержания охотившихся предположительно на сайгу людей погибли двое инспекторов предприятия «Охотзоопром» - в Карагандинской и Акмолинской областях.

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