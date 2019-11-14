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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Видео задержания топ-менеджера "КазАгро" опубликовали в Сети

CA-NEWS (KZ) -  Управляющий директор-Член правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Холдинга КазАгро МСХ РК подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Управляющего директора – Члена Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» Холдинга КазАгро МСХ РК по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Он, являясь приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, путем обмана и злоупотребления доверием завладел 20 млн. тенге из ранее обговоренных 200 тыс. долларов США, принадлежащих учредителю и руководителю ТОО «Интер-Агро» и ТОО «ИнтерАгроТрейд», за принятие решения, не входящего в его компетенцию, – в виде заключения договора купли-продажи залогового имущества – элеватора, расположенного в Актюбинской области.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП г.Нур-Султан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

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