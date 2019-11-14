Партия «Адолат» потребовала наказать чиновника компании «Лукойл», обозвавшего узбекских рабочих «толпой баранов»

- Узбекистан, общество
- 9:35, 14 ноября 2019
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|Предыстория: Сотрудник российской нефтяной компании «Лукойл» обозвал узбекских рабочих «толпой баранов» (видео)
CA-NEWS (UZ) - 13 ноября Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» выразила обеспокоенность действиями чиновника компании «LUKOIL UZBEKISTAN OPERATING COMPANY» - главного энергетика Ивана Шилова, работающего на комплексе подготовки газа «Джаркудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области.
В заявлении, опубликованном пресс-службой партии, запрашивается комментарий ответственных правоохранительных органов к ситуации, которая "ущемляет человеческое достоинство".
Как утверждается в заявлении партии, это противоречит статье 13 Конституции Республики Узбекистан.
«Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» подчеркивает, что необходимо провести расследование по ситуации, заснятой на видео, обсудить уголовную или административную ответственность чиновника, который вышел за рамки служебных полномочий, и информировать общественность о результатах», - говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, Иван Александрович Шилов, сотрудник узбекского ОАО «ЛУКОЙЛ», оскорбил местных рабочих комплекса подготовки газа «Джаркудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области, обозвав их «толпой баранов».
Оскорблённые рабочие решили обратиться к журналистам, так как их жалобы местным чиновникам остались неуслышанными. Работники также предоставили в качестве доказательств видеозапись.