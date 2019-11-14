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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп и Эрдоган встретились в Вашингтоне

CA-NEWS (CA) -  США и Турция обсудили с представителями Сената возможные варианты продолжения совместной программы производства американских истребителей F-35.

Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Отвечая на вопрос журналиста о дальнейшей судьбе совместной программы по производству истребителей F-35, Трамп отметил, что для продолжения сотрудничества есть множество альтернатив. "По моим прогнозам, мы что-нибудь придумаем", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также рассказал, что на переговорах поднималась тема приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Трампа, стороны готовы к обсуждению этого вопроса.

Президент США также сообщил, что страны планируют расширить торговое сотрудничество. Перед переговорами Трамп напомнил, что на сегодняшний день торговля между странами составляет 20 миллиардов долларов. Предполагается, что объем может быть расширен до 100 миллиардов долларов.

Переговоры проходят на фоне серьезного осложнения отношений между двумя странами после начала турецкой военной операции на севере Сирии. Вашингтон исключил Анкару из программы по производству F-35 после того, как Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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