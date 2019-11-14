Город-спутник возле Улан-Батора намерена построить швейцарская Mabetex, которая замешена в коррупционном скандале России

CA-NEWS (MNG) - Швейцарская строительная фирма «Мабетекс» (Mabetex Engineering) намерена построить город-спутников возле столицы Монголии. Мэр Улан-Батора С.Амарсайхан 12 ноября принял президента швейцарской строительной группы «Мабетекс» Африма Паколли.

- Считаю правильным решение создать города-спутники путем выбора района рядом со столицей. Мы готовы поделиться нашим опытом и сотрудничать с Улан-Батором, - сказал Африм Паколли.

Группа «Мабетекс», основанная в 1990 году, является материнской компанией Mabetex и других компаний, основанных и принадлежащих Бехджет Паколли. Штаб-квартира находится в Лугано, Швейцария. Компания специализируется на строительстве и ремонте крупных зданий. У группы «Мабетекс» были проекты в 16 странах, в том числе в России, других бывших советских республиках, Косово и Албании.

«Мабетекс» работала и в Казахстане, где она сыграла важную роль в строительстве новой столицы Астаны, и одним из завершенных проектов стал новый президентский дворец Ак Орда.

Компания начала работать в Казахстане с 1996 года и выиграла тендер на строительство неовой столицы Казахстана.

Также эта компания спроектировала здание министерства экономики Казахстана, Астана Оперу, Центральный концертный холл и другие столичные здания.

Напомним, в России же вокруг этой компаний возник скандал.

В 1992 году был открыт филиал «Мабетекс» в Москве, после чего у фирмы появляются контракты по работам в Якутии. В это время Пацолли познакомился с Павлом Бородиным, занимавшим тогда пост мэра Якутска.

В ноябре 1993 года Павел Бородин был назначен управляющим делами президента России.

В 1993—1996 годах «Мабетекс» и её дочерняя структура Mercata получили контракты на проведение реставрационных работ на таких объектах, как здание Дома правительства России, Государственной думы, Совета Федерации и зданий Московского Кремля.

Утверждалось, что швейцарская строительная фирма Mabetex Engineering и её дочерняя структура Mercata Trading & Engineering SA выплатили миллионы долларов США ряду российских госчиновников в качестве взяток за выгодные контракты, в частности, контракт на реставрационные работы в Московском Кремле. Расследование этого дела велось властями России, Швейцарии и Италии.