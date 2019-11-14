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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана убили замначальника ОМВД-2 Исфары и молодую женщину

CA-NEWS (TJ) -  13 ноября на свалке рядом с селом Чоркух под городом Исфары Согдийской области были найдены тела замначальника ОМВД-2 Исфары по работе с несовершеннолетними Исмоила Аламшозода и молодой женщины – жительницы джамаата Чоркух с признаками насильственной смерти. По словам источников "Ахбор”, Аламшозода был женат, а убитая женщина замужней.

Власти пока не комментировали эти убийства.

Возбуждено уголовное дело и идет следствие по признаками преступления, указанного в ст. 104 УК РТ (убийство двоих лиц).

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