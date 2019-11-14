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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял главу Азиатского банка развития

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 ноября принял делегацию Азиатского банка развития во главе с президентом банка Такехико Накао, прибывшую для участия в мероприятиях Министерской конференции Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества.

На встрече подробно рассмотрены перспективы взаимодействия. Внимание уделено разработке и реализации долгосрочных стратегических и программных документов по модернизации ирригационно-дренажной и автодорожной инфраструктуры в нашей стране, включая совершенствование системы управления, внедрение механизмов государственно-частного партнерства, подготовку кадров и другие вопросы.

Глава Азиатского банка заявил о полной поддержке осуществляемых в стране масштабных реформ, сообщила пресс-служба президента.

Такехико Накао заверил, что банк будет и далее выступать в качестве главного партнера по достижению целей и задач устойчивого развития и процветания Узбекистана.

Портфель двустороннего сотрудничества включает более 60 реализованных и реализуемых проектов на общую сумму почти $8 миллиардов. Принята новая Стратегия банка по расширению партнерства на 2019-2023 годы с объемом финансирования, превышающим $5 миллиардов.

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