Канадская Kincora Copper займется бурением порфира в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Канадская компания Kincora Copper объявила о заключении соглашения о новом приоритетном проекте по бурению порфира в Монголии.

Проект медно-золотого порфира Бадрах, расположенный в сомоне Улан-Бадрах, аймак Дорноговь, в 550 км от Улан-Батора, охватывает 9912 га.

Kincora Copper Ltd. («Компания», «Kincora») (TSXV: KCC) сообщает, что рада заключением соглашения с монгольской компанией Тэмуулэн Орших («компания-продавец»), которая владеет 100% Бадрахского медно-золотого порфирового проекта (« Бадрах» или «Проект»), передает сайт nsenergybusiness.

Было проведено полевое геологическое картирование, отбор проб почвы и горных пород, земных магнитных полей и индуцированной поляризации («IP»), что послужило основой для программы первичного бурения двух скважин в этом сезоне, проведенной компанией-продавцом. Это бурение перехватило выщелоченную супергенную шапку, размещенную в интрузии, которая отображает филлические и пропилитовые изменения с халькоцитной и халькопиритовой минерализацией.

«Соглашение для Бадраха обеспечивает путь для контроля наряду с хорошо проверенным поставщиком и партнером для приоритетного проекта, готового к бурению, подкрепленного крупномасштабными порфировыми целями, которые выгодно расположены в существующей инфраструктуре и на пороге в Китай. Предполагается, что средства из бюджета Kincora для поддержки проекта будут начаты в ближайшее время в Бадрахе после завершения работ на первом этапе в рамках нашего проекта Восточная Цагаан-Суварга. Соглашение согласуется со стратегией генерации проектов Компании, опираясь на опыт наших сильных технических групп, систематического подхода к разведке и являясь одной из наиболее значимых групп, преследующих новые возможности по расширению антициклических возможностей в Монголии. Скоро ожидается обновление информации о геологоразведочных работах на существующих проектах компании Bronze Fox и Восточная Цагаан-Суварга», - прокомментировал Сэм Спринг, президент и главный исполнительный директор компании.

Справочно:

Kincora Copper Ltd - канадская компания, занимающаяся разведкой в секторе горнодобывающего. Компания занимается приобретением, разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых, уделяя особое внимание медно-золотым проектам в Монголии.

Порфир — общее название палеотипных эффузивных кислых горных пород, имеющих т.н. порфировую структуру: крупные кристаллы-вкрапленники в тонкозернистой основной массе. Главные разновидности: ортофир — палеотипный аналог трахита и кварцевый порфир — аналог липарита.



