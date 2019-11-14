Сможете ли вы найти на фото четырех детенышей снежного барса, загорающих на монгольской горе? - The Sun

CA-NEWS (MNG) - Британская газета The Sun опубликовала снимок на котором запечатлены четыре детеныша снежного барса (по-монгольски ИРВЭС), загорающих на скалах в горах Монголии. Издание задается вопросом: сможете ли вы найти их на фотографии?

⇳

Открытие было сделано командой Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая заметила маленьких барсов, пока их мать была на охоте.

Детёныши, хорошо замаскированные на скалистом обнажении, были обнаружены пастухами, которые сотрудничают со Всемирным фондом природы в Монголии, чтобы изучить и защитить находящуюся под угрозой исчезновения большую дикую кошку.

Фотограф, исследователь и гид дикой природы Б. Отгонбаяр позже снял детенышей после еды со своей матерью.

По словам экспертов WWF в Монголии, для снежных барсов необычно иметь столько детенышей в одном помете. В то время как снежный барс может производить до пяти детенышей в помете, средний размер составляет 2,2.

Это только второй подтвержденный случай за последние годы существования снежного барса с четырьмя в помете в стране - предыдущий случай был в 2016 году. Вид, занимающий горные хребты от Афганистана до Монголии и западного Китая, считается «уязвимым» из-за браконьерства. Считается, что в дикой природе насчитывается только 10 000 зрелых животных, и их количество сокращается.