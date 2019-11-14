Узбекистан и Казахстан будут обучать афганских женщин

CA-NEWS (UZ) - В Брюсселе на днях прошла церемонии запуска программы по поддержке афганских женщин, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, находящийся с визитом в Брюсселе, принял участие в церемонии запуска программы «Поддержка экономических прав и возможностей афганских женщин посредством обучения и подготовки в Казахстане и Узбекистане».

В своем обращении к присутствующим глава МИД Узбекистана подчеркнул, что Программа Европейского союза по обучению афганских женщин в области сельского хозяйства, прикладных наук и горной промышленности представляет уникальную возможность вовлечения их в социальную и политическую жизнь страны.

Камилов отметил перспективность целого ряда проектов Евросоюза в данной сфере, в том числе взаимодействие, установленное в трехстороннем формате «ЕС-Узбекистан-Афганистан» по подготовке афганских студентов, включая женщин, в Образовательном центре в г.Термезе, что вносит свой весомый вклад в процесс создания базы высококвалифицированных специалистов для Афганистана.