Туркменистан наладил экспорт удобрений в страны Европы

CA-NEWS (TM) - Предприятие «Гарабогазкарбамид» Государственного концерна «Туркменхимия» с начала 2019 года отправило заграницу две трети произведенных удобрений – 261 тысячу тонн, сообщает сайт «Туркменистан: золотой век».

Согласно информации, туркменский карбамид высоко котируется на мировом рынке минеральных удобрений. Его закупают сельхозпроизводители Болгарии, Турции, Румынии, Испании и других стран.

Открытие в сентябре 2018 года в Балканском велаяте завода «Гарабогазкарбамид» пополнило производственную инфраструктуру химической отрасли страны. Полностью автоматизированное предприятие не имеет аналогов в регионе. Оно оснащено датскими, итальянскими, голландскими и американскими технологиями. Ускоренной отправке продукции завода способствует специальный причал, на который карбамид подаётся по транспортёру, что позволяет значительно облегчить и удешевить процесс его отправки морем. Завод рассчитан на ежегодное производство 1 миллиона 155 тысяч тонн карбамида.