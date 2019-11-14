Глава МИД Туркменистана примет участие во встрече министров иностранных дел Центральной Азии в Ташкенте

Туркменистан, политика

10:59, 14 ноября 2019

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CA-NEWS (TM) - Заместитель Председателя Кабинета Министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов примет участие во встрече министров иностранных дел государств Центральной Азии, которая состоится в Ташкенте 15-16 ноября. Соответствующее распоряжение подписал накануне, 13 ноября, президент Гурбангулы Бердымузамедов, сообщила пресс-служба главы государства.