РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД Туркменистана примет участие во встрече министров иностранных дел Центральной Азии в Ташкенте

CA-NEWS (TM) -  Заместитель Председателя Кабинета Министров, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов примет участие во встрече министров иностранных дел государств Центральной Азии, которая состоится в Ташкенте 15-16 ноября.

Соответствующее распоряжение подписал накануне, 13 ноября, президент Гурбангулы Бердымузамедов, сообщила пресс-служба главы государства.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Самарканде мужчина убил беременную супругу, а затем повесился
  • Центрально-азиатская конференция по вопросам водоснабжения проходит в Ташкенте
  • Самого сексуального мужчину года назвал журнал People
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×