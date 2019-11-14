В Душанбе начались рейды по выявлению фактов содержания домашнего скота

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе начались рейды по выявлению фактов содержания скота и домашних животных на территории города. Местные власти проверят дворы и в населенных пунктах, которые последние три года перешли на баланс столицы, передает Радио Озоди.



На днях мэр Душанбе Рустам Эмомали на контрольном совещании в горадминистрации потребовал усилить контроль над полным запретом выращивания и содержания крупного и мелкого скота в Душанбе. Отмечается, что речь идет о лошадях, ослах, птицах и других видах домашних животных. Жителям столицы разрешено заводить только кошек, собак и певчих птиц (канареек, попугаев и т.д.). За нарушение закона "О статусе столицы Таджикистана" предусмотрен штраф в размере от $110 до $170.

На совещании в мэрии было подчеркнуто, что нормы закона нарушаются, в основном, в тех районах, улицах и махаллях, которые в начале текущего года были присоединены к столице за счет близлежащих к городу районов Рудаки и Варзоб.

Около 70 процентов жителей махалли Худжамбиё на севере столицы еще несколько лет назад содержали домашний скот. Многие из них сейчас с ностальгией вспоминают те времена, когда получали домашнее молоко и мясо.

«Мы еще раз проверим все дома в махалле, в случае обнаружения домашний скот будет вывезен за пределы города», - говорит Сироджиддин Кодиров, председатель махалли Худжамбиё. По его словам, решение о запрете выращивания и содержания домашнего скота в столице принято в целях улучшения санитарных условий в городе.

Житель Душанбе Сафарали Аброров несколько лет назад после очередного рейда городских властей вынужден был продать две коровы, которые, как он утверждает, обеспечили молоком две семьи. «Все излишки молока мы продавали соседям. Конечно, нам очень трудно без домашнего скота. Сейчас литр молока на рынке стоит 4-5 сомони», - сокрушается Сафарали Аброров.

Жители населенных пунктах, которые последние три года перешла на баланс столицы, утверждают, что разводят домашний скот для собственных нужд.

«Думаю, было бы лучше, если городские власти разрешали содержат скот тем, у кого есть дом и приусадебный участок. У людей всегда будет молоко и мясо. С другой стороны, раньше остатками пищи мы кормили домашних животных, а сейчас отходы вынуждены выбросить. Мусора стало больше», - говорит Косим Талбиев, житель одной из сел района Рудаки, которое с начала года находится на балансе столицы.

Напомним, в 2009 году в Душанбе на основе закона «О статусе столицы Таджикистана» был введен запрет на содержание крупного и мелкого рогатого скота, ослов и кроликов. Ограничения не касаются собак, кошек и домашних птиц (канареек, попугаев и так далее), хозяева которых имеют специальные разрешения ветеринарных служб. За нарушение требования о запрете содержания скота в столице предусмотрен административный штраф в размере от $110 до $170 для физических и от $1,7 до $2,2 тысячи для юридических лиц.