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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева прибыла с официальным визитом в Армению

CA-NEWS (KZ) -  Делегация Сената Парламента Казахстана во главе с председателем Даригой Назарбаевой прибыла с официальным визитом в Армению, сообщает пресс-служба Сената.

Программой визита предусмотрены встречи спикера Сената Парламента РК с Председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией, а также перспективы развития межпарламентских отношений.

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