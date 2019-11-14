Бобры встали на защиту реки Улан-Батора, - The Diplomat

CA-NEWS (MNG) - Рейнджеры Монголии работают в сложных условиях, чтобы защитить природные ландшафты и дикую природу страны.

"Мы стоим на вершине горы за пределами Улан-Батора. Она является частью горного хребта Хан-Хэнтии и находится над водоносным горизонтом и водоразделом, обеспечивающим город водой, в которой проживает около 1,4 миллиона человек — половина населения страны. Цэнгэл готовит беспилотник с помощью ручного блока управления. Дрон поднимается прямо вверх, на мгновение парит над нами, затем несется над деревьями. Это беспилотный летательный аппарат, используемый для мониторинга территории на предмет незаконной деятельности", пишет Мишель Толсон в The Diplomat.

Площадь городского рейнджерского патруля составляет около 470 000 гектаров и девять районов в центральном и внешнем «UB», как местные жители называют Улан-Батор. Это составляет от 5000 до 10000 га каждый. В то время как меньшие чем области патрулируют национальные рейнджеры, население, с которым они взаимодействуют, намного больше.

Несмотря на близость к столице, район, в котором работают рейнджеры, может быть удаленным. В тот день, когда мы присоединились к ним, мы проехали по бездорожью через поля и холмы, однажды ненадолго застряв в грязи. Не было никакого телефонного сигнала, пока мы не подъехали ближе к Гачуурту, пригороду Улан-Батора.

Рейнджеры используют естественный метод, чтобы помочь восстановить водоразделов - бобров. Проекты реинтродукции приобрели популярность, поскольку бобровые плотины улучшают водоразделы и помогают восстановить естественную экосистему. Центр обучения бобров за пределами Гачуурта, сельского пригорода UB, где около 48 евразийских бобров живут и размножаются парами. Они были привезены из России и Германии в 2012 году, чтобы помочь восстановить водораздел реки Туул.

Монголия славится своими снежными барсами, орлами и дикой лошадью Тахи, но, похоже, мало что известно о ее популяции из 300 редких местных бобров (Castor fiber birulai), подвида европейского бобра, обитающего в реке Булган в Западная Монголия. Учитывая их исчезающий статус, проект представляет евразийских бобров. Около девяти детенышей родились в 2019 году, из них 80-100 родились с 2012 года. Бобры выпущены в область после того, как они достаточно взрослые как часть проекта внедрения.

Бобры были освобождены в охраняемой зоне Хан-Хентии, рядом с районом, в котором выращиваются бобры. «Эта защитная зона распространяется далеко на восток - юрисдикция городского рейнджера заканчивается в некоторых районах, принадлежащих другим рейнджерам», - объясняет Цэнгэл.