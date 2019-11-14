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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Спецназ Узбекистана прибыл в Россию для обмена опытом

CA-NEWS (UZ) -  Военная делегация Узбекистана в составе военнослужащих сил специальных операций прибыла в Самарскую область РФ, где ознакомится с опытом подготовки спецназа Центрального военного округа в рамках двустороннего военного сотрудничества.

Группы спецназа проведут розыгрыши тактических действий на тренировочном комплексе «Новая Бинарадка». Будут отработаны совместные задачи по совершению скрытных маршей в тыл противника, выполнению диверсионных действий, эвакуации мирных жителей и раненых, разминированию зданий, проведению стрельб с разных дистанций. В ходе практических действий будут задействованы современные комплексы разведки, стрелковое оружие, состоящие на вооружении подразделений специального назначения ЦВО.

Отработка практических действий продлится до 16 ноября с.г., передает пресс-служба ЦВО России.

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