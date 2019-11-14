В предгорных районах Узбекистана начнут выращивать лосось, осетр и форель

CA-NEWS (UZ) - На проведенном видеоселекторном совещании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил выращивать деликатесные виды рыб, сообщило "Народное слово".



В частности начнут выращивать такие виды рыб, как лосось, осетр, форель. Указано, что разводить их начнут в предгорных районах на основе современных технологий будет способствовать большому потенциалу для экспорта.

Также, Шавкат Мирзиёев отметил проблему в развитии рыбоводства. Для этого были приведены данные , что рыба выращивается интенсивным методом лишь на 460 гектарах (1%) из 38 тысяч гектаров искусственных водоемов. Главная причина – себестоимость рыбы, культивированной таким способом, вдвое выше вскормленной традиционным методом. Поэтому предприниматели не видят перспектив в интенсивном рыбоводстве. Хотя данный метод позволяет получить с 1 гектара до 100 тонн продукции, тогда как обычный метод дает не более 2-3 тонн.