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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Беларусь объявили конкурс совместных научно-технических проектов

CA-NEWS (MNG) -  Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии и государственный комитет по науке и технологиям Беларуси проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2020-2021 годы.

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: материаловедение и наноматериалы; лазеры, лазерные и оптоэлектронные технологии; медицина, фармакология и биотехнологии; беспилотные авиационные комплексы (производство и эксплуатация), аэрокосмические технологии.

Заявки принимаются по 11 декабря 2019 года. Документы должны содержать письменные обязательства заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок, а также копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-партнером. Заполненные формы необходимо направить в ГКНТ в печатном (в трех экземплярах) и электронном (на CD-диске) видах.

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с протоколом второго заседания белорусско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий от 6 августа 2019 года.

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