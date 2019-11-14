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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД стран Центральной Азии проведут встречу в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  15 ноября 2019 года в Ташкенте состоится встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии, сообщило УзА.

Руководители МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят ход подготовки к предстоящей второй Консультативной встрече глав центральноазиатских государств г.Ташкенте.

Планируется обсудить перспективы дальнейшего развития и укрепления регионального сотрудничества, а также обменяться мнениями по международной повестке.

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