В Узбекистане парней, избитых силовиками бейсбольной битой, госпитализировали

CA-NEWS (UZ) - На видеозаписи, распространенной в социальных сетях 12 ноября, запечатлено, как военные в черных масках оскорбляют нецензурными словами и жестоко избивают двух парней в возрасте 22-23 лет.

Военный в черной маске наносит одному из парней удар кулаком в область живота и пинает его коленом по лицу, оскорбляя нецензурными словами. Другой военный наносит бейсбольной битой удар по плечу парня. В это время за кадром слышатся крики.

Госпитализированный в Ферганскую районную больницу после избиения военнослужащими Пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана 22-летний житель населенного пункта «Хосилот» Умиджон Саиджонов рассказал следующее:

– Мы с мамой ехали в центр за патыром (тандырные лепешки – Ред.). Пограничники захотели проверить мою машину, сказали: «Подними заднее сиденье». Я поднял. Потом сказали: «Сними сиденье». Я объяснил им, что для этого мне нужен ключ, что оно прикреплено болтами. Но они потребовали, заявив: «Снимешь». Я еще раз объяснил им, что это невозможно. «Отгони машину в сторону», сказали они мне. Я отогнал машину и вернулся домой, который находится неподалеку. Оставил дома маму и лепешки и вместе с другом вернулся обратно. Но пограничники обвинили меня в том, что я сбежал, пытаясь избежать проверки своей машины, и начали бить меня. Они ударили меня дубинкой по голове, что было потом я уже не помню.

23-летний Абдурасул Фозилов говорит, что тоже был госпитализирован в Ферганскую районную больницу в результате избиения узбекских пограничников.

– Это я запечатлен на той видеозаписи, где пограничники пинают парня по животу и бьют дубинкой по плечу. Я до сих пор чувствую боль на плече, остались следы от сильных травм. Я вместе с Умиджоном сидел в машине. Меня тоже вытащили из машины и без каких-либо причин начали избивать. Сейчас у меня плечи в синяках, лежим в районной больнице экстренной медицинской помощи, – сказал второй потерпевший от рук узбекских пограничников.

Умиджон Саиджонов говорит, что военнослужащие Пограничных войск СГБ Узбекистана почти регулярно избивают и оскорбляют людей, показавшихся им подозрительными. По словам парня, именно поэтому он вместе другом решил распространить видеозапись, чтобы разоблачить беспредел, творимый узбекскими пограничниками.

– Мы заранее знали, что будет именно так. Поэтому я специально оставил включенным свой телефон в машине. Потом мы распространили это видео, чтобы все увидели, что творится на границе, – сказал Умиджон Саиджонов.

Служба государственной безопасности Узбекистана обнародовала заявление по факту распространения 12 ноября в соцсетях скандального видео, в котором говорится, что Саиджонов и Фозилов не подчинились приказу пограничников «стой».

В заявлении СГБ также отмечено, что во время проверки автомобилей на приграничной зоне пограничники пытались остановить автомобиль «Нексия-2», в котором находились Саиджонов Умиджон и Фозилов Абдурасул, но водитель не подчинился их приказу и скрылся с места на большой скорости. Спустя некоторое время парни вернулись обратно и устроили конфликт, оскорбив пограничников и не подчинившись их законным требованиям, говорится в заявлении СГБ.

По данным СГБ, оба парня нарушили статью 43 закона «О Государственной границе Республики Узбекистан» и статью 44 закона «О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан». «Правонарушители Саиджонов Умиджон и Фозилов Абдурасул были задержаны с применением физической силы. После задержания выяснилось, что при них не было документов, удостоверяющих личность, и документов, дающих право на управление автомобилем», – сказано в заявлении СГБ Узбекистана.

В заявлении также говорится, что Умиджон Саиджонов ранее был задержан по обвинению в контрабанде и привлечен к административному штрафу.

Между тем, Умиджон Саиджонов и Абдурасул Фозилов сообщили, что их родственники обратились в районную прокуратуру с жалобой на избиение парней со стороны узбекских пограничников. Пока не удалось получить комментарий в Ферганской районной прокуратуре.