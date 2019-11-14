Улан-Батор вошел в топ-3 самых худших городов мира для водителей

CA-NEWS (MNG) - Улан-Батор занимает 2-е место в списке самых худших городов мира для водителей, составленным компанией Mister Auto.

Первое место в списке худших занимает индийский Мумбаи, который показал наихудшие результаты, набрав всего 1 балл из 100.

А топ-3 худших дорог для водителей замыкает индийский город Калькутта.

Индекс вождения городов Mister Auto за 2019 год позволил определить, какие из городов мира имеют самые безопасные дороги, а какие наиболее опасны для автомобилистов. Ритейлер запасных частей и аксессуаров для автомобилей рассматривает множество факторов, которые ежедневно влияют на автомобилистов.

От инфраструктуры и заторов, до поведения водителей, всестороннее исследование углубленно рассматривает города, которые успешно используют инфраструктуру и законодательство для улучшения условий для пользователей транспортных средств.

Исследование собрало данные из городов по всему миру, которые были сокращены до 100. Итоговый индекс объединяет в общей сложности 15 факторов, чтобы выявить лучшие и худшие города для автовладельцев по всему миру.

Самые опасные дороги измерялись показателями «Ярость дорог» и «Коэффициент смертности на 100 000 жителей».

Оценка ярости на дороге была рассчитана путем опроса водителей разного возраста, видели ли они или испытали инциденты с яростью на дороге.

Другие факторы в исследовании включали количество автомобилей на душу населения, стоимость топлива, качество воздуха и общественного транспорта.

Исследование показало, что у Улан-Батора в Монголии наихудшая проблема с яростью на дороге - 99,12 балла. Он также имел уровень смертности 16,5 на 100 000 жителей.

Канадский город Калгари был признан лучшим местом в мире для езды, учитывая все 15 факторов, включая водителей, придерживающихся ограничения скорости и низких затрат на бензин. Следом за ним в списке лучших идут: Дубай, Оттава, Берн и Эль-Пасо.