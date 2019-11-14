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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нам не следует заниматься очковтирательством, - президент Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по развитию Акмолинской области высказался о подготовке новой государственной программы, сообщает пресс-служба Акорды.

"Нам не следует заниматься прожектерством, очковтирательством. При подготовке новой государственной индустриально-инновационной программы следует учесть все ошибки предыдущих программ. Необходим объективный анализ, эффективные действия, а не победные отчеты", - отметил Токаев.

"Задача правительства, депутатов парламента, акимов областей - направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии первого президента Казахстана, плана нации и пяти институциональных реформ. Только так мы сможем преодолеть вызовы и трудности", - цитирует президента пресс-служба.

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