Нам не следует заниматься очковтирательством, - президент Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по развитию Акмолинской области высказался о подготовке новой государственной программы, сообщает пресс-служба Акорды.

"Нам не следует заниматься прожектерством, очковтирательством. При подготовке новой государственной индустриально-инновационной программы следует учесть все ошибки предыдущих программ. Необходим объективный анализ, эффективные действия, а не победные отчеты", - отметил Токаев.

"Задача правительства, депутатов парламента, акимов областей - направить все свои усилия на полную реализацию долгосрочной Стратегии первого президента Казахстана, плана нации и пяти институциональных реформ. Только так мы сможем преодолеть вызовы и трудности", - цитирует президента пресс-служба.