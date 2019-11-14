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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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15-летний подросток создал мобильное приложение по изучению монгольской письменности

CA-NEWS (MNG) -  15-летний подросток создал приложение для перевода классической монгольской письменности. Он самостоятельно написал код , а затем создал свое приложение в течение восьми месяцев.

Он создал приложение, чтобы удержать молодых людей от упущения монгольского письма в эпоху электронной эры.

Монголия к 2025 году собирается иметь двойную письменность (кириллица и классическая монгольская письменность).

Тогда созданное приложение подростком Г.Батмэндом позволит молодежи выучить двойное письмо с возможностью его применения в повседневной жизни.

Г.Батмэнд хочет учиться на программиста в Соединенных Штатах. Сейчас он открыл клуб английского языка в родной школе.

Он говорит, что молодые люди должны правильно использовать свои монгольские письма и свой родной язык, кроме освоения иностранных языков.

Ученик 12а класса средней школы №104, Батмэнд увлекался компьютерной программой с 8 класса по совету своего учителя, когда он принял участие в олимпиаде по программированию. С тех пор он занимается этим самостоятельно.

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