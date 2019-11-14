В Самарканде учитель организовал торговлю мясом на территории школы

CA-NEWS (UZ) - Несколько дней назад на территории общеобразовательной школы № 24 в Самарканде велась продажа мяса. По этому факту ответственными инстанциями была проведена проверка.



О продаже в школе баранины было сообщено 12 ноября в социальных сетях. Открытие «мясной лавки» на территории образовательного учреждения вызвало бурную реакцию пользователей. Расследованием происшествия занялись представители Самаркандского областного управления народного образования совместно со специалистами Самаркандского городского центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля, а также городского отделения ветеринарии и развития животноводства.

«Предпринимателем», открывшим продажу мяса (говядины, а не баранины, как говорилось в сообщении), оказался учитель технологии данной школы. Накануне, 11 ноября, он забил быка, которого в обществе с ограниченной ответственностью «Дильноза» Пайарыкского района Самаркандской области выращивал брат учителя, сообщают местные СМИ.

По просьбе других преподавателей, он продал им часть мяса. По данным пресс-службы Самаркандского областного отдела народного образования, прилавок был установлен в 150 метрах от здания учебного корпуса. Учителя приобрели мясо в рассрочку и будут расплачиваться за него с заработной платы.

Рабочая группа, проводившая проверку, убедилась, что животное было забито именно на скотобойне «Дильноза», а не рядом со школой, о чем имеется справка № 027298 Пайарыкского районного отдела ветеринарии и развития животноводства.

Тем не менее, с участниками торговли была проведена разъяснительная беседа по поводу несоблюдения санитарных норм при продаже мяса. Учителя и администрация школы получили предупреждения.