Душанбе и Тегеран заявили о необходимости упрощения визового режима

CA-NEWS (TJ) - Душанбе и Тегеран заявили о необходимости быстрого и упрощенного получения виз для граждан двух стран, но не уточнили, какие проблемы сейчас существуют в этом направлении.

Этот вопрос, наряду с вопросами развития научного сотрудничества, борьбы с торговлей людьми и предотвращения нелегального пребывания граждан обеих стран, был обсужден 10-11 ноября в Тегеране в ходе таджикско-иранских консульских консультаций.

Иранские власти обнародовали некоторые подробности этой встречи, в то время как таджикская сторона ограничилась сообщением о том, что «был рассмотрен широкий круг вопросов консульского сотрудничества между двумя странами». Другие подробности встречи неизвестны.

Тем временем некоторые граждане Ирана в Душанбе сообщили, что за последний год получить визу в Таджикистан стало нелегким делом. Один из собеседников на условиях конфиденциальности сообщил 13 ноября в беседе с Радио Озоди, что прежде он получал визу в режиме онлайн, а теперь для этого необходимо личное присутствие.

«Необходимо для получения визы ехать непосредственно в Тегеран. Необходимо личное присутствие. А это дополнительные затраты и время. Двое моих друзей хотели приехать в Таджикистан, но для получения визы им пришлось бы ехать из Шираза в Тегеран и преодолеть 1000 километров. Поэтому они передумали и предпочли ехать не в Таджикистан, а в Грузию. Вот поэтому мало иранцев приезжают в Таджикистан», - сказал собеседник.

Летом этого года, после нескольких месяцев перерыва, возобновилось авиасообщение между Ираном и Таджикистаном. Но и тогда некоторые пассажиры отметили трудность получения визы.

Власти Таджикистана считают, что в вопросе выдачи виз иностранным гражданам, в том числе иранцам, не существует никаких проблем. Они заявляют, что поддерживают развитие туризма и в этих целях облегчают процесс получения визы.

В прежние годы граждане Таджикистана предпочитали выезжать в Иран, чтобы получить образование, подправить здоровье или заняться бизнесом. Но в последние годы их количество заметно сократилось.

Три года назад граждане Таджикистана и Ирана могли получить визу в международных аэропортах двух стран сразу же по прилету. Процесс был легким и доступным. После введения электронной визы процесс немного усложнился, а сейчас нет и такой возможности.

Напряженность в таджикско-иранских отношениях возникла в конце 2015 года. Но в течение последних двух лет эксперты замечают попытки Душанбе и Тегерана наладить взаимоотношения. На недавней встрече в Тегеране обе стороны отметили позитивный импульс в отношениях и приветствовали освобождение граждан двух стран из мест заключения. И обнадеживает тот факт, что стороны также обсудили вопрос с упрощением визового режима.