Госдеп призвал американцев соблюдать максимальную осторожность при поездках в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Госдепартамент США включил Таджикистан в список стран, небезопасных для туристов и призвал американских граждан быть максимально осторожными при поездках в эту страну.

Заявление американского внешнеполитического ведомства сделано 13 ноября, спустя неделю после вооруженного нападения на пограничную заставу «Ишкобод» в районе Рудаки, близ таджикско-узбекской границы.

Гражданам США рекомендовано особенно воздержаться от посещения многолюдных мест и не пользоваться общественным транспортом в Таджикистане, чтобы избежать возможных нападений.

Таджикские власти не отвергают угрозу терроризма и экстремизма в стране, но неоднократно заявляли, что готовы противостоять ей. По официальным данным, в 2018 году террористическая и экстремистская преступность снизилась на 29 процентов. Однако пограничный инцидент 6 ноября вновь вызвал обеспокоенность по поводу угрозы терроризма и пробуждения экстремистских групп в стране.

Госдеп также напомнил в своем предупреждении о террористической атаке на иностранных велотуристов летом 2018 года в Дангаре, тогда среди убитых было двое граждан США. «Не исключено, что террористы могут избирать объектами своих атак различные места – жилые кварталы, клубы и рестораны, культовые места и школы. Хотя основной мишенью, вероятнее всего, останутся государственные учреждения», - говорится в предупреждении Госдепа.

Власти США призвали своих граждан во время планирования своей поездки в Таджикистан «читать местные СМИ», корректировать свои планы на основе полученной информации и отслеживать страницы Госдепартамента в Facebook и Twitter. Государственный департамент США разработал новую систему предупреждения граждан о ситуации в других странах для планирования путешествий. Страны распределены на четыре уровня, каждой из стран присвоен соответствующий travel advisory level — уровень безопасности для совершения туристических поездок.

До атаки в Дангаре Таджикистан занимал в этом списке первый уровень – «Соблюдайте обычные меры предосторожности», разделив его с большинством стран бывшего СССР, Северной и Центральной Европы, а также рядом стран Латинской Америки и Океании. Сейчас Таджикистан спустился в этом списке на второй уровень «Проявляйте высокую степень осторожности».

Ранее Великобритания предупреждала о возможности повторных терактов в Таджикистане. Британское правительство заявило в официальном заявлении в конце прошлой недели после нападения 6 ноября на погранзаставу «Ишкобод» в Рудаки, «вероятно, террористы в Таджикистане, попытаются снова совершить атаку».

Госдеп США 1 ноября 2019 в своем новом докладе «Терроризм в 2018 году» упомянул о четырёх террористических актах, произошедших в прошлом году в Таджикистане. Это нападение на зарубежных велотуристов в Дангаре, убийство двух лесников, попытка взрыва на территории 201-й Российской военной базы и кровавый бунт в худжандской тюрьме.

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