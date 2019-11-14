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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане малоимущим семьям выделили $63 тысячи на муку и хлеб

CA-NEWS (UZ) -  В 2019 году правительство Узбекистана выделило малоимущим семьям 604 миллиарда сумов ($63.5 тыс) в качестве компенсации расходов на покупку муки и хлеба. Об этом 13 ноября сообщил Пенсионный фонд.

В заявлении ведомства говорится, что после того, как правительство отказалось контролировать цены на хлеб, сумма выплат семьям с низким доходом с 1 октября была увеличена с 22 300 ($2,3) до 50 000 сум ($5) в месяц.

Кроме того, число категорий получателей увеличилось с 9 до 11. В результате 2 миллиона человек в настоящее время получают компенсацию.

Как отметили в Пенсионном фонде, в настоящее время работает единая база данных получателей пенсий и пособий, которая автоматически назначает компенсации тем, кто имеет на них право. До 3-го числа каждого месяца ведомости формируются с помощью программного комплекса и в электронном виде направляются в соответствующие филиалы коммерческих банков и «Народному банку».

"Тем, кто получает выплаты на карты, средства автоматически зачисляются на счета в начале каждого месяца", - отметили в ведомстве.

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