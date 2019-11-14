Представители стран ЦА и Монголии обсудили в Ташкенте вопросы химической и ядерной безопасности

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте 11-12 ноября состоялось 11-е совещание для национальных координаторов по Центральной Азии по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным центрам передового опыта (инициатива Европейского Союза по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным центрам передового опыта - ЦПО ЕС ХБРЯ).

В совещании приняли участие национальные координаторы и представители стран-партнеров региона: Афганистан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан и Узбекистан. Представители Республики Казахстан приняли участие во встрече в качестве наблюдателей, сообщили в представительстве ЕС в Ташкенте.

11-е Совещание за круглым столом состояло из двух частей. Первая часть прошла в формате пленарного заседания. На нем были представлены доклады стран-партнеров, в которых шла речь о приоритетах в области снижения ХБРЯ рисков, оценках потребностей, изменениях в законодательстве, проведенных мероприятиях, разработке и реализации национальных планов действий.

Кроме того, была дана оценка прогрессу в осуществлении Проекта 65. Проект CABICHEM реализуется в Центральной Азии в рамках инициативы ЦПО ЕС ХБРЯ.

Во время Совещания было высказано немало новых идей, касающихся таких ранее установленных региональных приоритетов, как продовольственная безопасность и оборона, ХБРЯ безопасность во время массовых мероприятий, возможности для улучшения регионального сотрудничества и коммуникации. В данном контексте большое внимание было уделено разработке Регионального плана действий с основным акцентом на выполнение Резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, которая направлена на предотвращение приобретения негосударственными субъектами ядерного, биологического и химического оружия, а также средств его доставки и сопутствующих материалов.

Совещание завершилось обсуждением и определением ряда шагов, которые Региональный секретариат предпримет в ближайшем будущем.

Мероприятие было организовано Региональным секретариатом по ХБРЯ для Центральной Азии при значительной поддержке со стороны Генерального директората по международному сотрудничеству и развитию Европейской комиссии (DG DEVCO) и Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (UNICRI).

Справочная информация:

Инициатива ЕС по ХБРЯ финансируется Европейской комиссией и осуществляется в сотрудничестве с Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и Объединенным исследовательским центром Европейской комиссии (ОИЦ). В реализации этой инициативы также принимает участие Европейская служба внешних действий. Инициатива разработана благодаря последовательному и эффективному сотрудничеству на национальном, региональном и международном уровнях и при технической поддержке соответствующих международных и региональных организаций, государств-членов ЕС и других заинтересованных сторон. В инициативе участвует более 60 стран в 8 регионах мира.