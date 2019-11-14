РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана провел заседание Совбеза по инциденту с нападением на погранзаставу

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана, глава совета безопасности страны Эмомали Рахмон провел сегодня заседание Совбеза, в ходе которого было обсуждено вооруженное нападение на погранзаставу «Ишкобод», сообщает пресс-служба главы государства.

В начале заседания был заслушан отчет главы главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Мансурджона Умарова о ходе реализации закона «Об амнистии».

Было отмечено, что с начала реализации и до сегодняшнего дня, закон «Об амнистии», принятый 25 октября текущего года, применен в отношении свыше 10 тыс. осужденных, в том числе из исправительных учреждений освобождены более 6 тыс. заключенных.

Эмомали Рахмон поручил обеспечить своевременное исполнение закона «Об амнистии» и пресекать всякие коррупционные проявления во время реализации указанного закона.

На заседании Совбеза также обсуждено нападение на пограничную заставу «Ишкобод», произошедшее 6 ноября текущего года и вопросы укрепления государственной границы.

По этим вопросам присутствующих проинформировали генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр обороны и председатель Госкомитета национальной безопасности.

Другие подробности заседания Совета безопасности по инциденту с вооруженным нападением на погранзаставу не сообщаются.

Напомним, в ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.
В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны.

В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ. Всего 17 погибших.
print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане около 14 тыс девушек в возрасте от 15 до 19 лет сделали аборты в месяц
  • Мажилис Казахстана одобрил соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов
  • Узбекистан намерен принять соглашение с Турцией об упрощенном таможенном коридоре
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×