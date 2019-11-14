Президент Таджикистана провел заседание Совбеза по инциденту с нападением на погранзаставу

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана, глава совета безопасности страны Эмомали Рахмон провел сегодня заседание Совбеза, в ходе которого было обсуждено вооруженное нападение на погранзаставу «Ишкобод», сообщает пресс-служба главы государства.

В начале заседания был заслушан отчет главы главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Мансурджона Умарова о ходе реализации закона «Об амнистии».

Было отмечено, что с начала реализации и до сегодняшнего дня, закон «Об амнистии», принятый 25 октября текущего года, применен в отношении свыше 10 тыс. осужденных, в том числе из исправительных учреждений освобождены более 6 тыс. заключенных.

Эмомали Рахмон поручил обеспечить своевременное исполнение закона «Об амнистии» и пресекать всякие коррупционные проявления во время реализации указанного закона.

На заседании Совбеза также обсуждено нападение на пограничную заставу «Ишкобод», произошедшее 6 ноября текущего года и вопросы укрепления государственной границы.

По этим вопросам присутствующих проинформировали генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр обороны и председатель Госкомитета национальной безопасности.

Другие подробности заседания Совета безопасности по инциденту с вооруженным нападением на погранзаставу не сообщаются.

Напомним, в ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 неизвестных в масках совершили нападение на пограничную заставу, расположенную на таджикско-узбекской границе.

В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны.



В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ. Всего 17 погибших.