Президент Таджикистана провел заседание Совбеза по инциденту с нападением на погранзаставу

- Таджикистан, политика
- 15:56, 14 ноября 2019
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CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана, глава совета безопасности страны Эмомали Рахмон провел сегодня заседание Совбеза, в ходе которого было обсуждено вооруженное нападение на погранзаставу «Ишкобод», сообщает пресс-служба главы государства.
В начале заседания был заслушан отчет главы главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Мансурджона Умарова о ходе реализации закона «Об амнистии».
Было отмечено, что с начала реализации и до сегодняшнего дня, закон «Об амнистии», принятый 25 октября текущего года, применен в отношении свыше 10 тыс. осужденных, в том числе из исправительных учреждений освобождены более 6 тыс. заключенных.
Эмомали Рахмон поручил обеспечить своевременное исполнение закона «Об амнистии» и пресекать всякие коррупционные проявления во время реализации указанного закона.
На заседании Совбеза также обсуждено нападение на пограничную заставу «Ишкобод», произошедшее 6 ноября текущего года и вопросы укрепления государственной границы.
По этим вопросам присутствующих проинформировали генеральный прокурор, министр внутренних дел, министр обороны и председатель Госкомитета национальной безопасности.
Другие подробности заседания Совета безопасности по инциденту с вооруженным нападением на погранзаставу не сообщаются.
В вооружённой перестрелке погибли 1 солдат пограничных войск и 1 работник министерства внутренних дел РТ. Всего 17 погибших.