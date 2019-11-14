Мэр Улан-Батора и президент южнокорейской T-money проехались в общественном транспорте и заслушали предложения граждан

CA-NEWS (MNG) - 13 ноября губернатор столицы и мэр Улан-Батора С.Амарсайхан вместе с президентом T-money Южной Кореи, Ким Тэ-геук ознакомились с ситуацией на общественном транспорте в целях улучшения качества общественного транспорта и определения того, что необходимо сфокусироваться, чтобы сделать систему электронных платежей U-money более доступной.

С начала работы ООО «Ulaanbaatar Smart Card» в 2016 году количество мест, в которых можно пополнять карты U-money, увеличилось с 399 до 539.

Тем не менее, его доступность остается проблемой для граждан. В связи с этим, мэр столицы С.Амарсайхан ездил на общественном транспорте с президентом T-Money Ким Тэ-геук и выслушав проблемы граждан в использовании карт U-money и обсуждая меры, которые необходимо предпринять, чтобы сделать услугу более доступной.

Ознакомившись с ситуацией, президент T-money Ким Тэ-гюк подчеркнул необходимость совершенствования услуг компании «Ulaanbaatar Smart Card» и обязал руководство компании уделять особое внимание проблеме и увеличивать количество филиалов.