Монгольские крупные общественные проекты стали поддерживать друг друга

CA-NEWS (MNG) - Ч.Ганжавхлан, один из рядовых граждан Монголии и глава НПО “Лантуун дохио”, которая в течение нескольких лет своими силами помогает незащищенным слоям общества, стараясь обеспечить их всем необходимым.

Неправительственная организация молодежи “Лантуун дохио” 23 декабря каждого года организует кампанию “Волшебный мешок” для детей, живущих в трудных условиях. Организаторы дарят конфеты детям, живущим в юрточном районе. Они посещают небогатые семьи и дарят детям подарки, приобретенные на собранные благотворительные средства. В небольшой юрте девочка плакала от радости, когда Санта-Клаус преподнес ей первый в ее жизни новогодний подарок.

Сегодня эта организация смогла построить детские сады в тех районах, которые в них остро нуждаются.

Два года назад, на территории 10 хороо, района Сонгинохайрхан возле горы Зүүнбаян благодаря НПО “Лантуун дохио” строились два здания в рамках проекта “Ид шидийн орон” (“Страна волшебства”).

Теперь в этом году началось строительство "Ид шидийн орон-2” (“Страна волшебства-2”) на территории 23 хороо, района Баянзурх. Теперь проект почти завершается, но есть потребности в размере 250 млн.тугриков и и умелых рабочих рук. Здесь молодые монголы творят чудеса для детей неблагополучных семей.

Поэтому, монгольский амбициозный проект #NomadicGeography (вне Монголии - #NomadicGeography, внутри страны называется проектом #БиднийЦөөхөнМонголчууд) решил взаимодействовать с проектом “Ид шидийн орон” (“Страна волшебства”) неправительственной организации “Лантуун дохио”. Как информационный партнер и как благотворительная организация.

С сегодняшнего дня Первая команда проекта #NomadicGeography_БиднийЦөөхөнМонголчууд работает в центре «Ид шидийн орон-2» («Страна волшебства-2»).

Проект предназначен для центра развития детей, который посещать будут дети из целевой группы и дети из семей, живущих за чертой бедности. Молодежь из НПО “Лантуун дохио” знает, что такое бедность и каково это - расти в нужде.

