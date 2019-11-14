РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ташкент на 4-ом месте среди городов с самым грязным воздухом - AirVisual

CA-NEWS (UZ) -  Ташкент в рейтинге самых загрязненных городов мира попал на 4-ую строчку.

Согласно данным AirVisual, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии. Лидирует в списке – город Дели. В нем проживают 900 тысяч человек.

В десятку самых загрязнённых городов вошлиЛахор (Пакистан), Даха (Бангалдеш), Ташкент (Узбекстан), Ханой (Вьетнам), Колката (Индия), Джакарта (Индонезия), Мумбай (Индия), Хо Ши Мин (Вьетнам) и Тегеран (Иран).

В Узбекистане, согласно данным AirVisual, на один кубометр воздуха приходится 6,92 мкг твердых частиц, опасных для здоровья. Показатель по индексу качества воздуха Ташкент - 158.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязненного воздуха в мире преждевременно умирает 7 миллионов человек, а Всемирный банк рассчитал, что мировая экономика из-за сокращения рабочей силы теряет 225 миллиардов долларов.

Напомним, что в рейтинге 2018 года, опубликованного в марте месяце текущего года, Узбекистан оказался в числе двадцати стран, где уровень загрязнения воздуха наиболее высок. Согласно рейтингу, Узбекистан тогда занял 16-е место. В стране на один кубометр воздуха приходится 34,3 мкг твердых частиц, опасных для здоровья.

Screenshot_44

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Монголии идут проверки чиновников, использующих госсредства в личных целях
  • Монголия и Казахстан расширяют сотрудничество в сфере образования
  • Узбекистан получит от Евросоюза 5 млн евро на вступление в ВТО
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×