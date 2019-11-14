Ташкент на 4-ом месте среди городов с самым грязным воздухом - AirVisual

CA-NEWS (UZ) - Ташкент в рейтинге самых загрязненных городов мира попал на 4-ую строчку.

Согласно данным AirVisual, 22 из 30 самых загрязненных городов мира находятся в Индии. Лидирует в списке – город Дели. В нем проживают 900 тысяч человек.

В десятку самых загрязнённых городов вошлиЛахор (Пакистан), Даха (Бангалдеш), Ташкент (Узбекстан), Ханой (Вьетнам), Колката (Индия), Джакарта (Индонезия), Мумбай (Индия), Хо Ши Мин (Вьетнам) и Тегеран (Иран).

В Узбекистане, согласно данным AirVisual, на один кубометр воздуха приходится 6,92 мкг твердых частиц, опасных для здоровья. Показатель по индексу качества воздуха Ташкент - 158.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно из-за загрязненного воздуха в мире преждевременно умирает 7 миллионов человек, а Всемирный банк рассчитал, что мировая экономика из-за сокращения рабочей силы теряет 225 миллиардов долларов.

Напомним, что в рейтинге 2018 года, опубликованного в марте месяце текущего года, Узбекистан оказался в числе двадцати стран, где уровень загрязнения воздуха наиболее высок. Согласно рейтингу, Узбекистан тогда занял 16-е место. В стране на один кубометр воздуха приходится 34,3 мкг твердых частиц, опасных для здоровья.