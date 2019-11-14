Токаев провел совещание по развитию Акмолинской области

CA-NEWS (KZ) - Рабочая поездка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кокшетау началась с проведения совещания по развитию Акмолинской области, сообщает Акорда.



Говоря о развитии Акмолинской области, Касым-Жомарт Токаев отметил позитивные преобразования в регионе, в частности, в сельском хозяйстве, осуществлении индустриально-инновационной политики, машиностроении, цветной металлургии, строительстве и птицеводстве.

Отмечая увеличение доли промышленного производства, Президент указал на сохранении низких темпов его роста, удельный вес области в республиканском объеме составляет всего 2,5 %.

Глава государства обратил внимание на исключение горно-металлургического комплекса на Масальском месторождении из Комплексного плана по развитию горно-металлургической промышленности и Республиканской карты индустриализации. Проект предполагал технологическую цепочку от добычи руды до выпуска стального проката и производство до 1 млн. тонн продукции. Президент полагает, что функционирование комплекса могло бы обеспечить занятость в Жаркаинском и Есильском районах, а также стать источником роста экономики области.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Фондом «Самрук-Казына» выработать четкую позицию по данному проекту и принять соответствующие меры.

Глава государства заявил, что ключевым фактором роста экономики региона должен стать рост производительности труда, в том числе в сельском хозяйстве.

— За последние три года в Акмолинской области площадь орошаемых земель увеличилась в 7,5 раза и превысила 24 тысячи гектаров. Это хороший показатель, напрямую влияющий на повышение производительности. Необходимо продолжить эту работу, — сказал Президент.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве в трех крупных зерносеющих областях страны, находящийся на уровне от 5 до 8 тыс. долларов. «В России этот показатель составляет 17 тыс. долларов, а в развитых странах доходит до 80-90 тысяч», — заметил он.

Глава государства поручил министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов предпринять конкретные меры по существенному увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения отечественных разработок.

— Сельское хозяйство должно получить новый импульс развития за счет применения новых технологий, автоматизации и цифровизации. Нужно и дальше продолжать работу по внедрению влаго- и ресурсосберегающих технологий возделывания посевных площадей, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана напомнил о своем поручении по изъятию земель у так называемых латифундистов, которые не занимаются их культивацией.

— Работа по выполнению моего поручения продвигается крайне медленно, что наводит на мысль о преднамеренном ее затягивании. В таком случае и меры реагирования будут симметричными – недобросовестным исполнителям мало не покажется, — заявил Глава государства.