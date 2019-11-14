РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
При президенте Узбекистана образован Совет иностранных инвесторов

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане создан Совет иностранных инвесторов с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) при президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве, сообщает "Норма".

Совет будет выполнять ряд задач: оказывать консультативную помощь по важнейшим направлениям инвестиционного, промышленно-технологического и инновационного развития страны исходя из опыта мировой практики; помогать в поддержке экспортеров, развитии системы электронной коммерции, продвижении товаров Узбекистана на внешние рынки; участвовать в создании благоприятного инвестиционного климата и эффективных механизмов стимулирования отечественных и иностранных предпринимателей к инвестированию; вырабатывать действенные меры для улучшения международного имиджа страны.

Совет будет сформирован из числа руководителей и представителей зарубежных компаний, банков, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, включая ЕБРР.

Ежегодно будут проводиться пленарные сессии, не менее двух раз в год — промежуточные сессии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Улан-Батор вышел из рейтинга топ-10 самых загрязненных городов мира
  • Президент Таджикистана встретился с экс-президентом Афганистана
  • Кремль не спешит к предложению Назарбаева о встрече с Зеленским
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×