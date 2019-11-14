РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе презентован проект «Совершенствование трудовых навыков и возможностей трудоустройства»

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня в Государственном учреждении «Душанбе-Плаза» состоялось мероприятие, где был представлен новый проект – «Совершенствование рабочих навыков и возможностей трудоустройства».

Проект поддерживается Азиатским банком развития и утвержден правительством Республики Таджикистан 18 декабря 2018 года. Проект разработан с привлечением международных и местных консультантов, его практическая реализация намечена на 2020 год. Разработка проекта находилась под контролем Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и группы по управлению проектом.

Как сообщает корреспондент НИАТ «Ховар», в церемонии презентации проекта приняли участие Министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Сумангул Тагойзода, миссия Азиатского банка развития, первый заместитель Министра труда, миграции и занятости населения Эмин Сангинзода, глава Постоянного представительства Азиатского банка развития в Таджикистане Прадип Сривастава, представители министерств и комитетов, государственных ведомств, партнеры по развитию.

Сумангул Тагойзода отметила, что новый проект «Совершенствование рабочих навыков и возможностей трудоустройства» будет способствовать реализации четвертой стратегической цели страны, подготовке высококвалифицированных кадров и развитию профессиональных навыков. С. Тагойзода отметила, что Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в очередном Послании к Маджлиси Оли индустриализацию страны обозначил одним из стратегических направлений развития республики. Подготовка высококвалифицированных кадров и совершенствование навыков является одним из основных путей достижения этой цели. В этом контексте названный проект является одной из важных и своевременных мер для Таджикистана, направлен на создание новых рабочих мест, научно-технические достижения, увеличение доли высококвалифицированных специалистов в экономике, повышение квалификации, переподготовку трудовых мигрантов в связи с реальными потребностями рынка труда и улучшение социально-экономического положения регионов республики.

В ходе презентации проекта также было подчеркнуто, что во время его реализации особое внимание будет уделено вопросам повышения занятости молодежи и женщин, привлечения и доступа уязвимой части населения к профессиональному образованию и поддержке мигрантов, что будет способствовать развитию социально-экономической сферы страны.

В частности, в рамках проекта запланировано строительство трех центров по развитию навыков и занятости в Душанбе (сфера туризма и услуг), в Рогуне (сектор энергетики) и Дангаринском районе (сельское хозяйство) и трех центров по миграции в Худжанде, Бохтаре и Восейском районе.

В центрах развития навыков и занятости будут подготовлены специалисты в зависимости от требований современного производства. В центрах миграции будут готовиться трудовые мигранты перед поездкой.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Пакистан отправит пять боксеров в Монголию на месячную тренировку
  • Узбекистан намерен принять соглашение с Турцией об упрощенном таможенном коридоре
  • Мажилис Казахстана одобрил соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×