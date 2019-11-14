В Душанбе презентован проект «Совершенствование трудовых навыков и возможностей трудоустройства»

CA-NEWS (TJ) - Сегодня в Государственном учреждении «Душанбе-Плаза» состоялось мероприятие, где был представлен новый проект – «Совершенствование рабочих навыков и возможностей трудоустройства».

Проект поддерживается Азиатским банком развития и утвержден правительством Республики Таджикистан 18 декабря 2018 года. Проект разработан с привлечением международных и местных консультантов, его практическая реализация намечена на 2020 год. Разработка проекта находилась под контролем Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан и группы по управлению проектом.

Как сообщает корреспондент НИАТ «Ховар», в церемонии презентации проекта приняли участие Министр труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан Сумангул Тагойзода, миссия Азиатского банка развития, первый заместитель Министра труда, миграции и занятости населения Эмин Сангинзода, глава Постоянного представительства Азиатского банка развития в Таджикистане Прадип Сривастава, представители министерств и комитетов, государственных ведомств, партнеры по развитию.

Сумангул Тагойзода отметила, что новый проект «Совершенствование рабочих навыков и возможностей трудоустройства» будет способствовать реализации четвертой стратегической цели страны, подготовке высококвалифицированных кадров и развитию профессиональных навыков. С. Тагойзода отметила, что Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в очередном Послании к Маджлиси Оли индустриализацию страны обозначил одним из стратегических направлений развития республики. Подготовка высококвалифицированных кадров и совершенствование навыков является одним из основных путей достижения этой цели. В этом контексте названный проект является одной из важных и своевременных мер для Таджикистана, направлен на создание новых рабочих мест, научно-технические достижения, увеличение доли высококвалифицированных специалистов в экономике, повышение квалификации, переподготовку трудовых мигрантов в связи с реальными потребностями рынка труда и улучшение социально-экономического положения регионов республики.

В ходе презентации проекта также было подчеркнуто, что во время его реализации особое внимание будет уделено вопросам повышения занятости молодежи и женщин, привлечения и доступа уязвимой части населения к профессиональному образованию и поддержке мигрантов, что будет способствовать развитию социально-экономической сферы страны.

В частности, в рамках проекта запланировано строительство трех центров по развитию навыков и занятости в Душанбе (сфера туризма и услуг), в Рогуне (сектор энергетики) и Дангаринском районе (сельское хозяйство) и трех центров по миграции в Худжанде, Бохтаре и Восейском районе.

В центрах развития навыков и занятости будут подготовлены специалисты в зависимости от требований современного производства. В центрах миграции будут готовиться трудовые мигранты перед поездкой.