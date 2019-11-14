14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Как его лечить?

CA-NEWS (CA) - Сегодня в мире более 420 миллионов человек болеют диабетом. Эта хроническая болезнь развивается в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно гормона инсулина или организм не может эффективно его использовать, передает служба новостей ООН.

И если природа диабета I типа – когда организм перестает вырабатывать нужное количество гормона – учеными до конца не изучена, то истоки диабета II типа хорошо известны, а потому с ним можно бороться.

Развитие диабета в значительной степени обусловлено нездоровым питанием, отсутствием физической активности и плохим доступом к медицинским услугам и лекарствам. С 1980 года число людей с диабетом возросло почти в четыре раза. Еще в 2000 году диабет не входил в десятку основных причин смерти человека, но к 2016 занял в списке таких угроз седьмую строчку, унеся жизни 1,6 миллионов человек. Кроме того, при отсутствии надлежащего лечения, прогрессируя, заболевание может стать причиной слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций ног.

Согласно статистике, большинство страдающих диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем доходов. Во Всемирный день борьбы с диабетом, 14 ноября, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал правительства стран рассматривать борьбу с диабетом как один из важных элементов работы, направленной на достижение Целей в области устойчивого развития, и взять на себя обязательство сократить преждевременную смерть от этого и других неинфекционных заболеваний на одну треть к 2030 году.

Во Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, напоминают о важности своевременного диагностирования, лечения и профилактики этого распространенного заболевания. Эксперты напоминают, что 50 процентов случаев заболевания диабетом II типа можно предотвратить – для этого нужно вести активный образ жизни, как минимум полчаса в день уделяя физическим нагрузкам, придерживаться здоровой диеты, ограничивая потребление сахара и насыщенных жиров, и не курить.

А накануне в ВОЗ заявили о намерении в скором времени обеспечить всех нуждающихся доступным по цене инсулином. К участию в двухлетнем пилотном проекте по созданию, сертификации и производству качественного, но недорогого препарата организация пригласила фармацевтические компании со всего мира. Ожидается, что такое сотрудничество позволит расширить количество альтернативных предложений на рынке инсулина, где в настоящий момент цены диктуют три крупных производителя, и сделать лекарство доступным для всех больных.