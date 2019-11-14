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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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«Лукойл» прокомментировала ситуацию вокруг чиновника, обозвавшего узбекских рабочих «толпой баранов»
Продолжение: Партия «Адолат» потребовала наказать чиновника компании «Лукойл», обозвавшего узбекских рабочих «толпой баранов»Предыстория: Сотрудник российской нефтяной компании «Лукойл» обозвал узбекских рабочих «толпой баранов» (видео) Подробнее: ca-news.org/news:1577429?f=cp

CA-NEWS (UZ) -  Чиновник "Лукойла" "пренебрег морально-этическими нормами общения", - считает руководство нефтяной компании, прокомментировав сообщения с видеозаписью. На видеозаписи, присланной журналистам местными рабочими, иностранный чиновник обзывает работников «толпой баранов».

Пресс-служба «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» сообщила, что в связи с появлением в интернете видеоматериалов с инцидентом, произошедшим 29 октября текущего гола на установке подготовки газа «Джаркудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области, предварительно установлено, что при проведении работ на подстанции «Джаркудук» с высоким напряжением 110 тысяч вольт бригадой электромонтеров во главе с мастером были грубо нарушены требования техники безопасности, которые могли привести к гибели бригады, повреждению дорогостоящего оборудования и сбою работы всего объекта. Данные нарушения выявлены главным энергетиком И.А. Шиловым, после чего работы на подстанции были приостановлены до приведения в соответствие с утвержденными правилами.

"Осознавая возможные трагические последствия для жизни его подчиненных от несоблюдения инструкций, И.А. Шилов пренебрег морально-этическими нормами общения и допустил грубые высказывания в адрес местного и командированного персонала", - отмечается в заявлении компании.

В настоящее время в компании проводится внутреннее расследование, в связи с чем И.А. Шилов вызван на собрание Комиссии по деловой этике ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва). По результатам расследования ко всем участникам инцидента будут применены меры дисциплинарного взыскания с учетом степени вины и в соответствии с корпоративными требованиями, - заверили в "Лукойле".

Ранее сообщалось, что партия Узбекистана «Адолат» выразила обеспокоенность действиями чиновника Ивана Шилова, работающего на комплексе подготовки газа «Джаркудук» в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области. Партия призвала провести расследование по ситуации, заснятой на видео, обсудить уголовную или административную ответственность чиновника, который вышел за рамки служебных полномочий, и информировать общественность о результатах.

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