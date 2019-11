Верховный суд Таджикистана объявил экстремистскими и закрыл около 40 интернет-сайтов

CA-NEWS (TJ) - Верховный суд Таджикистана вынес решение о закрытии на территории РТ около 40 интернет-сайтов, принадлежащих организациям и движениям, деятельность которых запрещена на территории РТ, передает Avesta.



Как напоминает пресс-центр Верховного суда страны, 15 августа 2019 года Верховный суд удовлетворил заявление генерального прокурора о признании организации «Паймони миллии Точикистон» террористическо-экстремистской организацией и о закрытии интернет-ресурсов данной организации.

В частности, решением суда на территории Таджикистана заблокированы около 40 интернет-ресурсов, в том числе такие сайты, как Nahzat.org, Vostoknews.org, Kimya Saadat, Isloh.net, Ozodandishon.org, Zindoniyon. com, Payom.net, Tojik islom.ucoz.ru, salafyink.com, tajreform.org, hawzah.net, salafimasjid.com, islamhouse. com/ru/, hizb-russia.info, sunna-portal.com, toislam.ws, mowahed.com, tevhiddersleri.tv, whyislam. com, muhajeer. com, abumuhammaddagestani.wordpreess.com, new. sadaislam. com и другие.

Отмечается, что эти интернет-ресурсы принадлежат террористическим экстремистским организациям «Паймони миллии Точикистон», Партия исламского возрождения Таджикистана и другим организациям террористического и экстремистского характера.