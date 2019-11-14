Нигматулин и спикер парламента Вьетнама договорились развивать межпарламентское сотрудничество

CA-NEWS (KZ) - Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин в ходе своего официального визита во Вьетнам провел переговоры с Председателем Национального Собрания Нгуен Тхи Ким Нган, сообщает пресс-служба Мажилиса.

Собеседники обсудили перспективные направления межпарламентского сотрудничества, подтвердив намерение к его активизации. Практика регулярных встреч на уровне профильных комитетов, групп по сотрудничеству и парламентских фракций способствует обмену опытом законотворческой деятельности.

Говоря о том, что Вьетнам – важный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии, Нурлан Нигматулин подчеркнул, что руководство Казахстана уделяло и продолжает уделять особое внимание всестороннему взаимодействию с Вьетнамом.

В свою очередь Председатель Национального Собрания подчеркнула особую роль Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в установлении и развитии казахстанско-вьетнамских отношений.

Значительный импульс укреплению партнерства, по словам Спикера Мажилиса, придало и подписание Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Вьетнам – это первое государство, с которым было подписано подобное соглашение. Среди перспективных направлений сотрудничества – сельское хозяйство, легкая промышленность, транспорт, логистика, туризм.

Нурлан Нигматулин как руководитель парламентской фракции «Nur Otan» в Мажилисе отметил и активизацию межпартийного диалога.

Говоря о межпарламентских отношениях, Председатель Национального Собрания назвала визит казахстанских парламентариев важной вехой в истории сотрудничества двух стран.

- У меня остались яркие впечатления от моего визита в Казахстан в 2017 году, от уровня развития вашей страны, незабываемой архитектуры столицы Казахстана, - добавила Нгуен Тхи Ким Нган.

Председатель Парламента Вьетнама также отметила и успешное проведение 4-го Совещания спикеров парламентов стран Евразии, состоявшегося в Нур-Султане, подчеркнув при этом заинтересованность стран-участниц в развитии сотрудничества, а также престиж Казахстана в мире.

Собеседники также обсудили вопросы взаимодействия стран в рамках ООН, СВМДА, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Отдельное внимание на встрече уделено вопросам безвизового режима для граждан обеих стран, возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом.

В заключение встречи Нурлан Нигматулин передал поздравления вьетнамскому народу в связи с предстоящими в следующем году юбилейными датами – 90-летием основания Коммунистической партии Вьетнама и 75-летием Независимости страны.



