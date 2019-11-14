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  14 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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День принятия государственного флага Узбекистана отметят маршем

CA-NEWS (UZ) -  В честь 28-летия принятия Государственного флага Узбекистана администрация Ташкента решила провести серию культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, которые продлятся два дня: 17 и 18 ноября.

Как сообщила пресс-служба хокимията столицы, торжества стартуют утром 17 ноября. С 11:00 до 12:00 военный конный отряд Национальной гвардии с Государственным флагом Узбекистана пройдёт маршем от площади Амира Тимура до площади «Дружбы народов» по проспекту Ислама Каримова. В это же время велоспортсмены-любители провезут флаг от площади на пересечении улиц Мирзо Улугбек и Махтумкули в Яшнабадском районе, где установлен флагшток, до площади «Дружбы народов».

На 15:00 назначен массовый марафон по бегу. Он стартует с перекрестка улиц Айбека и Нукусской и завершится у ледового дворца Humo Arena. Марафон продлится до 17:00.

Основное же торжественное мероприятие состоится в этот день на площади «Дружбы народов» и продлится с 16:00 до 20:00.
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